Trabzonspor'dan TS Black Card Kampanyası İçin Destek Çağrısı

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, "TS Black Card" kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Kurulun yazılı açıklamasında, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya destek çağrısında bulunularak camia birlik ve dayanışmaya davet edildi.

Kulübün ayakta kalabilmesi, geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi için ekonomik dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, "Bu nedenle TS Black Card Kampanyası yalnızca bir destek çağrısı değil aynı zamanda Trabzonspor'umuzun geleceğini daha güçlü kılacak, camiamızı bir araya getirecek yeni bir dayanışma köprüsü kurma iradesidir. Hedefimiz 10 bin TS Black Card. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak biz inanıyoruz ki camiamızın ortak iradesi, tarihi sorumluluğu ve dayanışma ruhu ile bu kampanyayı başarıya ulaştıracak ve kulübümüzün geleceğine güçlü bir miras bırakacağız." denildi.