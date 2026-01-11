Haberler

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular müze ziyaretinde bulundu

Trabzonspor yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcular, Sürmene'deki Baştımar Ailesi Müzesi'ni ziyaret ederek Osmanlı kültürünün önemine vurgu yaptı.

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, Sürmene ilçesindeki Baştımar Ailesi Müzesi'ni ziyaret etti.

İş insanı Alaattin Saral tarafından bir süre önce restore edilerek turizme kazandırılan müzeye, Of Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile futbolcular ziyarette bulundu.

Kaymakam Akça, müze için ciddi bir emek verildiğini belirterek, "Kıymetli bir aile, kıymetli bir eser. Bu tarihin ilelebet var olması için burada ciddi bir emek verilmiş. Bugün buna şahitlik etmiş oluyoruz. Katılımlarından dolayı herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Kafkas ise müzede Osmanlı kültürü ve mimarisinin yaşatıldığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kafkas, "Bu eseri korumak ve aynı şekilde hiçbir ticari beklenti olmadan müze olarak sunmak çok önemli bir hizmet." dedi.

Fatih Tekke de tarih ile olan bağların kopmaması adına müzelerin önemli olduğunu dile getirdi.

Baştımar Ailesi Müzesi Koordinatörü Adnan Ramoğlu da 6 aylık sürede tarihçilerle yapılan çalışmalarla müzenin bu hale geldiğini dile getirdi.

Osmanlı döneminden belge ve bilgileri bir araya getirdiklerini belirten Ramoğlu, "Bu müze Karadeniz Bölgesi'nde bir ilki teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
