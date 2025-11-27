Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Süper Lig devi Trabzonspor, Coca-Cola tarafından sunulan sponsorluk teklifine olumlu yanıt vermedi.

TRABZONSPOR'DAN COCA COLA'YA RET

Bordo mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, kararın net olduğunu ve teklifin kabul edilmediğini duyurdu. Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de devam eden tabloyu hatırlattı ve bu nedenle anlaşmayı doğru bulmadığını söyledi.

''GÖNLÜM EL VERMEDİ

Trabzonspor Başkanı Doğan, " Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." ifadelerini kullandı. Başkan, kararın tamamen yaşanan insanlık dramına duyulan hassasiyetten kaynaklandığını belirtti. Kulübün bu süreçte kendi duruşuna uygun adımlar attığını da ekledi.