Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Coca Cola'nın sponsorluk teklifini reddettiklerimi açıkladı. Başkan Ertuğrul Doğan, konuyla ilgili konuşarak "Filistin'de binlerce çocuk katledilirken bizim Coca Cola ile anlaşma yapmamız bize yakışmaz." dedi.
- Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti.
- Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kararın Gazze'deki durum nedeniyle alındığını açıkladı.
Süper Lig devi Trabzonspor, Coca-Cola tarafından sunulan sponsorluk teklifine olumlu yanıt vermedi.
TRABZONSPOR'DAN COCA COLA'YA RET
Bordo mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, kararın net olduğunu ve teklifin kabul edilmediğini duyurdu. Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de devam eden tabloyu hatırlattı ve bu nedenle anlaşmayı doğru bulmadığını söyledi.
''GÖNLÜM EL VERMEDİ
Trabzonspor Başkanı Doğan, " Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." ifadelerini kullandı. Başkan, kararın tamamen yaşanan insanlık dramına duyulan hassasiyetten kaynaklandığını belirtti. Kulübün bu süreçte kendi duruşuna uygun adımlar attığını da ekledi.