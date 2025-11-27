Haberler

Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Coca Cola'nın sponsorluk teklifini reddettiklerimi açıkladı. Başkan Ertuğrul Doğan, konuyla ilgili konuşarak "Filistin'de binlerce çocuk katledilirken bizim Coca Cola ile anlaşma yapmamız bize yakışmaz." dedi.

  • Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti.
  • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kararın Gazze'deki durum nedeniyle alındığını açıkladı.

Süper Lig devi Trabzonspor, Coca-Cola tarafından sunulan sponsorluk teklifine olumlu yanıt vermedi.

TRABZONSPOR'DAN COCA COLA'YA RET

Bordo mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, kararın net olduğunu ve teklifin kabul edilmediğini duyurdu. Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de devam eden tabloyu hatırlattı ve bu nedenle anlaşmayı doğru bulmadığını söyledi.

''GÖNLÜM EL VERMEDİ

Trabzonspor Başkanı Doğan, " Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." ifadelerini kullandı. Başkan, kararın tamamen yaşanan insanlık dramına duyulan hassasiyetten kaynaklandığını belirtti. Kulübün bu süreçte kendi duruşuna uygun adımlar attığını da ekledi.

AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa GABBAZ:

Teşekkürler Trabzonspor...

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

adammmmmm

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Gucmen:

İyiki Trabzonluyum iyiki Trabzonsporluyum!

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

sayın başkan haklısın ama İsrail'e firavun diyenler her gün gemileri ile ticaret yapıyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
