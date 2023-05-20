Trabzonspor'dan secdeye giden futbolcusuna tükürdüğü iddia edilen Samet Akaydin için zehir zemberek sözler

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzon spor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin stoperi Samet Akaydin'in rakibi Trezeguet'ye yaptığı iddia edilen hareket ile ilgili Trabzon spor'dan açıklama geldi.

"REZİLLİK VE İĞRENÇLİKTİR"

Secdeye giden rakibine tükürdüğü iddia edilen Samet Akaydin için yaptığı açıklamada Trabzon spor, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir!

"İVEDİLİKLE GEREĞİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

SAMET AKAYDİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin ise yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

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