Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi etkinliklerini iptal etti

Trabzonspor Kulübü, ülke genelinde yaşanan acı olaylar ve eski başkanları Atay Aktuğ'un vefatı nedeniyle RAMS Başakşehir maçı öncesinde tüm görsel ve müzik etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan elim olayların ve Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen acı hadiselerin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ayrıca kulübümüzün eski başkanlarından, eski kaptanlarımızdan Atay Aktuğ'un vefat haberini de büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlara ve Atay Aktuğ'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, başta aileleri olmak üzere milletimize ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletçe ve camia olarak bu hassas süreç nedeniyle, RAMS Başakşehir ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde stadyumumuzda planlanan tüm müzik yayınları ve eğlence odaklı tüm etkinlikler iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
