Trabzonspor'dan Jandarma Teşkilatı'na Ziyaret

TRABZONSPOR yöneticileri ile futbolcuları, Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yılı kapsamında Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Trabzonspor, Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yılı kapsamında Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Coşkun Öztürk ve Fatih Solak'ın yanı sıra A takım oyuncularından Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Arif Boşluk ve Salih Malkoçoğlu katıldı. Heyet, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın ve jandarma personeliyle bir araya geldi. Komutanlık binasını gezen bordo-mavili heyet, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzonspor heyetine çeşitli hediyeler takdim etti. Trabzonsporlu futbolcular da Tuğgeneral Yakın'a üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "186 yıllık köklü geçmişiyle milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görev yapan tüm personeline şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.