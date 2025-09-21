Haberler

Trabzonspor'dan Hakem Kardeşler'e Sert Tepki

Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynanan maçta hakem Arda Kardeşler'in yönetimine ağır eleştirilerde bulundu. Kulüp, hakemin kararlarının haksız olduğunu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu acil önlem almaya çağırdı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kaldığı maçın hakemi Arda Kardeşler'in yönetimine sert tepki gösterdi. Bordo-mavili kulüp, maç içerisinde yaşanan bir pozisyon üzerinden hakemin tavrını ağır ifadelerle eleştirdi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trazonspor- Gaziantep FK karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında bordo-mavili oyuncu Batista Mendy'nin kazandırdığı faul sonrası hızlı bir şekilde gelişen atakta, top Zubkov'un önüne giderken hakem Arda Kardeşler oyunu durdurdu. Topun yerinden kullanılmadığı gerekçesiyle faul atışını yeniden kullandıran Kardeşler'in bu kararı hem saha içindeki oyuncuların hem de tribünlerin büyük tepkisine neden oldu.

Bordo-mavili kulüpten, yapılan açıklamada, "Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

