Trabzonspor'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması

Trabzonspor, Galatasaray ile oynanan maç sonrası yaşanan Onuralp Çakıroğlu ve Abdülkerim Bardakcı arasındaki sözlü ve fiziksel sataşmalara yönelik resmi bir açıklama yaptı. Kulüp, Onuralp'in galibiyet sevincini yaşarken provokasyona maruz kaldığını vurguladı.

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, bordo-mavili futbolcu Onuralp Çakıroğlu ile sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşma sonrası galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında Onuralp Çakıroğlu'nun takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yaptığı belirtilerek, bu esnada Abdülkerim Bardakcı'nın oyuncuya yönelik sözlü sataşmada bulunduğu ifade edildi.

Abdülkerim Bardakcı'nın "Kaç yaşındasın lan sen" ifadeleriyle futbolcuya tepki gösterdiği aktarılırken, Onuralp Çakıroğlu'nun karşılık vermediği ve yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret ettiği kaydedildi.

Trabzonspor açıklamasında, "Buna rağmen ilgili futbolcu sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur. Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kulüp, olayın ardından sosyal medyada Onuralp Çakıroğlu hakkında yapılan paylaşımların da kabul edilemez olduğunu belirterek, sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını vurguladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
