Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu
Süper Lig'de oynanan dev maçta Trabzonspor, Galatasaray karşısında Edin Visca ile penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret ederek penaltıyı vermedi. Ekranlara gelen ofsayt çizgisinin doğruluğu futbolseverler tarafından sosyal medyada tartışılarak büyük yankı uyandırdı.
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.
EDIN VISCA YERDE KALDI
44. dakikada savunmanın arkasına iyi sarkan Edin Visca, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu durdurarak Muslera'ya sarı kart gösterdi. Trabzonsporlu futbolcular, bu dakikada penaltı itirazında bulundu.
POZİSYONU İZLEMEYE GİTTİ
Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti. Bu kez Galatasaraylı futbolcular, bu kararın ardından Muslera'nın sarı kartına itiraz etti.
ÇEKİLEN ÇİZGİ GÜNDEM OLDU
Maçın tekrar başlamasının ardından ekranlara gelen ofsayt çizgisi futbolseverler tarafından tartışıldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ofsayt çizgisinin yanlış çekildiği dile getirildi.
Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyondaki ofsayt; (VAR)