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Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu

Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu
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Süper Lig'de oynanan dev maçta Trabzonspor, Galatasaray karşısında Edin Visca ile penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısıyla pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret ederek penaltıyı vermedi. Ekranlara gelen ofsayt çizgisinin doğruluğu futbolseverler tarafından sosyal medyada tartışılarak büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.

EDIN VISCA YERDE KALDI

44. dakikada savunmanın arkasına iyi sarkan Edin Visca, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu durdurarak Muslera'ya sarı kart gösterdi. Trabzonsporlu futbolcular, bu dakikada penaltı itirazında bulundu.

Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu

POZİSYONU İZLEMEYE GİTTİ

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti. Bu kez Galatasaraylı futbolcular, bu kararın ardından Muslera'nın sarı kartına itiraz etti.

ÇEKİLEN ÇİZGİ GÜNDEM OLDU

Maçın tekrar başlamasının ardından ekranlara gelen ofsayt çizgisi futbolseverler tarafından tartışıldı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda ofsayt çizgisinin yanlış çekildiği dile getirildi.

Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı! Çekilen çizgi gündem oldu

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyondaki ofsayt; (VAR)

Trabzonspor'dan Galatasaray karşısında penaltı itirazı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Ofsaytı babası bu...

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Haber YorumlarıMihrali:

Bu yarı otomatik ofsayt sistemi çizgisi bana çok doğru gelmedi. maçı izlerken ve pozisyonun tekrarı gösterilirken iki oyuncu arasındaki fark bu kadar fazla görünmüyordu.

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Haber YorumlarıYarak:

Helal bir şampiyonluk. Politika çok önemli bu konularda. Hangi partiyi destekliyorsan ona göre muamele var Türkiye de. bursa başakşehir ve büyük kulüpler elini kolunu sallayarak şampiyon oldular. Ah Ali Koç ah sen bir yal aka olmadın tek suçun bu

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