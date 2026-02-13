Haberler

Trabzonspor'dan taraftara Fenerbahçe maçı öncesi "sağduyu" çağrısı Açıklaması

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Fenerbahçe maçı öncesinde bordo-mavili taraftarlara sağduyu ve centilmenlik çağrısında bulundu, şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi bordo-mavili taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu.

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, sporun rekabetin ötesinde, insanları aynı duyguda buluşturan, farklılıkları ortak bir sevinçte eriten evrensel bir dil olduğunu belirtti.

Şiddetin hiçbir türüne susmayacaklarını ve onay vermeyeceklerini aktaran Ören, "Ne yazık ki son haftalarda ardarda takım otobüsümüze ve başkanımız sayın Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen saldırılar bu ruhla bağdaşmayan ve bizleri derinden üzen olaylar olarak hafızalara kazınmıştır." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavi renklere gönül vermiş herkesi "sağduyuya" çağıran Ören, şöyle devam etti:

"Kıymetli Trabzonspor camiası, yarın akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşma yalnızca bir futbol müsabakasından öte Trabzonspor'un değerlerini, duruşunu ve kültürünü tüm Türkiye'ye bir kez daha göstereceğimiz önemli bir karşılaşmadır. Bu nedenle tüm taraftarlarımızı ve bordo-mavi renklere gönül vermiş herkesi sağduyuya, centilmenliğe ve Trabzon'a yakışır bir misafirperverliğe davet ediyorum. Tribünlerde yükselen sesin öfke değil coşku, gerilim değil dayanışma olmasını, sahada konuşanın yalnızca futbol olmasını istiyoruz. Dileğimiz, şiddetin ve provokasyonların değil, emeğin, mücadelenin ve oyun estetiğinin hafızalarda yer ettiği bir akşamdır."

Ören, hakem kararlarının değil oyun ritminin, polemiklerin değil futbol zarafetinin konuşulduğu bir resital izlemek istediklerine işaret ederek, Trabzonspor ruhunun, zor zamanlarda sergilenen sağduyu, vakar ve sorumluluk bilinciyle ölçüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
