Trabzonspor'dan Fatih Tekke'nin ücretine iyileştirme

Trabzonspor'dan Fatih Tekke'nin ücretine iyileştirme
Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke ve ekibinin yıllık ücretinde iyileştirme yaptı. Teknik heyetin aylık ücretini 7 milyon 500 bin TL yapan Karadeniz ekibi, yıllık ise 90 milyon TL ödeyecek.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesinde iyileştirmeye gitti.

FATİH TEKKE VE TEKNİK EKİBİNE JEST

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026'dan itibaren başlamak üzere aylık net 7 milyon 500 Bin TL olaraki yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir" denildi.

SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıkan Trabzonspor, topladığı 38 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
