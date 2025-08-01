Trabzonspor'dan Enis Destan'ın Hull City'ye Transfer Açıklaması

Trabzonspor'dan Enis Destan'ın Hull City'ye Transfer Açıklaması
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Trabzonspor, Enis Destan'ın Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüp açıklamasında, transferden elde edilecek gelirin %50'sinin Trabzonspor'a ait olacağı belirtildi.

TRABZONSPOR, Enis Destan'ın Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor, Enis Destan'ın Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi: , "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin %50'si Kulübümüze ödenecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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