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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bomba gönderme

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, kaptanının siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gördüğü karşılaşmayla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililerden yapılan "Efendilik" göndermesinde Süleyman Seba detayı dikkat çekti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynadığı ve 2-1 kaybettiği Beşiktaş maçında yaşananlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A "EFENDİLİK" GÖNDERMESİ

Trabzonspor'un paylaştığı videoya "Efendi'lik de bir tavırdır…" notu düşüldü. Bordo-mavililerin bu paylaşımında ayrıca Süleyman Seba'nın hayatını kaybetmesinin ardından Trabzonspor Stadyumu'ndaki programın iptal edildiği hatırlatıldı.

NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş - Trabzonspor maçında siyah-beyazlı tribünler, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a tepki göstermiş ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maçın ardından açıklama yapmıştı.

Ertuğrul Doğan, "Uğurcan bizim gözbebeğimiz. İnsan oğlu insan, adam gibi adam... Sahada kimseyle problemi olmamış bir aile babası. Beşiktaş taraftarına yakıştıramadım. Bu tarz bir küfür insanlık ayıbıdır. Beşiktaş bizim dost camiamızdır. Aklı başında hiçbir Beşiktaşlı'nın da bunu tasvip edeceğini düşünmüyorum. Tabii her yerde oyunculara tepki olabilir. Ama bunun dakikalarca yapılması insani bir durum değil. Uğurcan'a ancak tribünlerde küfür edebilirler. Kimse kimsenin yüzüne bakarak o küfürleri edemez" demişti.

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bomba gönderme
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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