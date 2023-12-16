Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas transferiyle ilgili açıklama

Trabzonspor'dan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anastasios Bakasetas hakkında basında yer alan haberlerle igili açıklama yapıldı. Bakasetas'ın transferi ile ilgili sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile getirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir" denildi.