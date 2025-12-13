Haberler

Başkan Doğan'dan amatör spor kulüplerine destek

Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü, amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla malzeme yardımı gerçekleştirdi. Törende, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'la birlikte amatör kulüp temsilcileri bir araya geldi.

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) aracılığıyla amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu.

Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilen törende; ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt ile çok sayıda amatör kulüp başkanı yer aldı. Organizasyon kapsamında Trabzonspor Kulübü tarafından kent genelinde faaliyet gösteren 92 amatör spor kulübüne malzeme desteği sağlandı. Törende konuşmaların ardından Başkan Ertuğrul Doğan'a, kulüp yetkilileri tarafından Atatürk tablosu ile Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Paul Onuachu'nun Fatih Karagümrük karşısında kaydettiği golün resmedildiği özel bir tablo hediye edildi. Başkan Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, tören sonunda amatör kulüp temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
