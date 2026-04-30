Trabzonspor'dan Ağrı'daki köy okulu öğrencilerine forma sürprizi

Trabzonspor Kulübü, Ağrı'nın Patnos ilçesindeki bir köy okulunda öğrenim gören öğrencileri forma sürpriziyle mutlu etti.

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından Patnos ilçesine bağlı Çakırbey köyündeki ilkokulda, teneffüste Trabzonspor ile ilgili müzik çalınmasına ait görüntüye sosyal medyada denk gelen Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, okulun öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı.

Başsavcı Çalış, Trabzonspor Kulübü ile iletişime geçerek Çakırbey İlkokulu 2-A sınıfında eğitim gören 27 öğrenci için forma talebinde bulundu.

Trabzonspor Kulübünce Başsavcı Çalış'a gönderilen formalar, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve öğretmenlerin katılımıyla öğrencilere hediye edildi.

Çocuklar yeni formalarla maç yapıp eğlendi

Forma sürpriziyle mutluluk yaşayan öğrenciler, Başsavcı Çalış'a teşekkür ederek okulun bahçesinde yeni formalarıyla futbol oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.

Öte yandan Ağrı Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar da okuldaki tüm öğrencilere kitap hediye etti.

Başsavcı Adem Çalış, AA muhabirine, amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübüne teşekkür eden Çalış, şöyle konuştu:

"Hocamız sınıfındaki tüm öğrencilerin Trabzonsporlu olduğunu bizlere ifade etti. Biz de Trabzonspor yetkilileriyle görüştük, özellikle başkan yardımcısı Serkan Kılıç'a teşekkür ediyorum. Talep ettiğimiz kadar bize forma göndereceklerini söylediler, bu sınıfımızın Trabzonsporlu olması dolayısıyla sınıftaki öğrenciler için forma gönderdiler. Bunun yanı sıra hakimler, savcılar ve eşleri okuldaki tüm öğrencilere kitap hediye etti."

Her futbol takımının değerli olduğunu belirten Çalış, kendisinin de Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğunu, görev yaptığı kentte böyle bir etkinliğin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

"Yüzlerinden de o mutluluk hissediliyor"

Çocukların Trabzonsporlu olması dolayısıyla onlara özel bir etkinlik yapmak istediklerini vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"Çocukları tek renk altında görmek görsel bir şölen oluşturdu. Çocukların mutlu olduğunu hissettim, bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Biz küçükken bizde orijinal takım forması yoktu. Her forma futbola ilgisi olan çocuğu mutlu eder. Bugün Trabzonspor formasını kendilerine hediye ettik, biz de mutlu olduk. İnşallah diğer takımlara da örnek olur, Anadolu'nun her köşesinde, coğrafyasında bu tarz etkinliklerin yapılması çocuklarımızı mutlu eder. Biz burada Trabzonsporluluk ve Trabzonsporlu olmalarının ötesinde bir hediyeyle mutlu etme adına bu faaliyeti gerçekleştirdik. Yüzlerinden de o mutluluk hissediliyor."

Forma sürpriziyle karşılaşan öğrenciler de hediyeler karşısında çok mutlu olduklarını belirtti.