Trabzonspor'dan Abdullah Avcı'nın takımın başına yeniden geçeceği iddialarına yalanlama

Trabzonspor'da yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek olan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın yeniden takıma döneceği iddialarını yalanladı. Doğan yaptığı açıklamada, "Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var, ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da olağanüstü seçimli genel kurula tek aday olarak girecek olan Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu. Doğan, bordo-mavili takımdaki görevinden istifa eden Abdullah Avcı'nın yeniden takıma döneceği iddialarına da yanıt verdi

"ORHAN AK İLE DEVAM EDİYORUZ"

Doğan yaptığı açıklamada, "Ne Abdullah Avcı'nın böyle bir düşüncesi, talebi var, ne de yönetimin böyle bir düşüncesi var. Şu anda genel kurula kadar Orhan Ak ile devam ediyoruz." dedi.

"BU HİÇ KİMSENİN TEK BAŞINA YAPACAĞI BİR İŞ DEĞİL"

Seçimle ilgili açıklamasında ise Doğan, "Genel kurula tek listeyle giriyoruz, tek yürek çıkalım. Her zamankinden çok kenetlenmeye, desteğe ihtiyacımız var. Bu hiç kimsenin tek başına yapacağı bir iş değil." ifadelerini kullandı.