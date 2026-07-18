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Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor taktik çalıştı
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma, geçiş oyunu ve taktiksel çalışmaların yer aldığı idman, yarın çift antrenmanla sürecek.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Geçiş oyunu ile devam eden antrenman, taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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