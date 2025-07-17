Trabzonspor, Dae Dae Grant'i Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor, 24 yaşındaki ABD'li gard Dae Dae Grant'i kadrosuna kattığını açıkladı. Grant, önceki sezon NBA Yaz Ligi'nde New York Knicks forması giymişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li gard Dae Dae Grant'i transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Dae Dae Grant" paylaşımı ile 24 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladığını duyurdu.

Son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde New York Knicks forması giyen Grant, kariyerinde Breogan ve Radnicki takımlarında oynadı.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar

'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.