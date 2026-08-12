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Trabzonspor'dan Yeni Sezon Öncesi Birlik Kahvaltısı

Trabzonspor'dan Yeni Sezon Öncesi Birlik Kahvaltısı
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Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic'in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi. Başkan Ertuğrul Doğan telefonla bağlanarak takıma başarı ve birlik mesajları verdi.

Trabzonspor Futbol A Takımı, yeni sezon öncesi düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Kaptan Stefan Savic'in organizasyonunda gerçekleştirilen kahvaltıda, teknik heyet ve futbolcular bir araya gelerek yeni sezon öncesinde moral depoladı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da organizasyon sırasında teknik heyet ve futbolcularla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğan, yeni sezon öncesinde takıma başarı dileklerini ileterek birlik ve beraberlik mesajı verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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