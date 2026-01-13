Haberler

Trabzonspor Kulübünde değerlendirme toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü, transfer çalışmaları ve sezon planlaması üzerine İstanbul'da kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yaptı. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, sezonun ikinci yarısı için stratejileri belirledi.

Trabzonspor Kulübünde değerlendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ile Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, İstanbul'da bir araya gelerek devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamaların ele alındığı aktarılan açıklamada, takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek strateji üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
