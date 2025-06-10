Trabzonspor'da Transfer Hareketliliği: Uğurcan ve Diğer Yıldızlar Gidiyor

TRABZONSPOR'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Bordo-mavili yönetim bir yandan kadroya yeni isimler kazandırmak için arayışlarını sürdürürken, bir yandan da mevcut oyunculara gelen teklifleri kulübün menfaatleri doğrultusunda değerlendirmek istiyor.

Trabzonspor'da özellikle Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro ve Batista Mendy'nin takımdan ayrılması en muhtemel oyuncular arasında yer aldığı belirtildi. Yönetim, bu oyunculardan yüksek bonservis geliri elde ederek kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor. Portekizli sağ bek Pedro Malheiro'ya Dubai ekibi Al Wasl ve Portekiz temsilcisi Benfica'nın resmi teklif yaptığı öğrenilirken, oyuncunun 8-9 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılabileceği kaydedildi. Takım kaptanı Uğurcan Çakır'a ise Avrupa'dan ve Süper Lig'den talipler olduğu belirtildi. Fransız ekibi Monaco'nun 10 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu, ayrıca İngiltere'den Burnley, PSV, Lens, Sevilla, Liverpool ve RB Leipzig'in yanı sıra Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kaleci için nabız yokladığı iddia edildi. Bordo-mavililerde defansif orta saha oyuncusu Batista Mendy'ye ise Fransa'dan Rennes'in yanı sıra İngiltere'den Crystal Palace'ın ilgi gösterdiği bildirildi. Mendy için Trabzonspor'un yaklaşık 12-15 milyon Euro'luk bir gelir beklentisi olduğu, kulübün bu satıştan önemli bir kazanç sağlamayı hedeflediği öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin söz konusu oyunculardan elde edeceği bonservis gelirlerini yeni transferlere kaynak olarak kullanmayı ve kadroyu güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.