Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

TRABZONSPOR'DA 34 yaşındaki Karadağlı stoper Stefan Savic'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor'da Stefan Savic'in sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili takımda Süper Lig'in 17'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini söyledi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır"