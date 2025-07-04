Trabzonspor'da Selçuk Ernak Dönemi Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, başantrenörlük görevine Selçuk Ernak'ı atadı. Ernak, önceki sezon Polonya'nın Anwil Wloclawek takımını çalıştırmıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da başantrenörlük görevine Selçuk Ernak'ın getirildi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Selçuk Ernak ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Geride kalan sezon Polonya ekibi Anwil Wloclawek'i çalıştıran Ernak, daha önce Türk Telekom ve Darüşşafaka'da da görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti

Eski muhtar 3 kardeşi peş peşe katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.