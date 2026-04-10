Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı
Nijeryalı forvet Paul Onuachu, Corendon Alanyaspor maçı öncesinde sol uyluk ön üst kas grubunda yaralanma tespit edilmesi nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından tedavi süreci başlatıldı.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu, yapılan ilk değerlendirme sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.