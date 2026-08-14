Trabzonspor'da Kasımpaşa Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu.

Bordo Mavililer'in Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının kamp kadrosuna yıldız transfer Muhammed Salah da dahil edildi. Buna göre kafilede şu futbolcular yer aldı.

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı