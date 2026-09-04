Trabzonspor, Muteba'yı Estrela'ya kiraladı

Trabzonspor Kulübü, Rene Mitongo Muteba'yı 2026-27 futbol sezonu için Estrela Kulübü'ne kiraladığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rene Mitongo Muteba, maç oynayarak gelişimini devam ettirebilmesi amacıyla 2026-2027 futbol sezonu için Estrela Kulübü'ne kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA