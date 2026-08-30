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Malinovskyi'de ödem tespit edildi, tedavi başladı

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Trabzonspor, sol dizinin iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Ruslan Malinovskyi'nin tedavisine başlandığını duyurdu.

Trabzonspor, sol dizinin iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Ruslan Malinovskyi'nin tedavisine başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Beşir, açıklamasında, "Oyuncumuz Ruslan Malinovskyi'nin darbeye bağlı olarak sol diz iç kısmında oluşan ağrı nedeniyle yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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