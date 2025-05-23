Trabzonspor'da Kapsamlı Değişim Süreci Başlıyor

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de beklentilerin oldukça gerisinde kalan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı da finalde kaybederek taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Avrupa kupalarına katılma hedefini bir sonraki sezona erteleyen bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda kapsamlı bir değişim sürecine giriyor.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, diğer taraftan ise yeni sezon için değişim sürecini başlattı. Hafta sonu oynanacak olan müsabakayı prestij olarak değerlendiren Karadeniz ekibi, evindeki son müsabakayı kazanarak taraftarına 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor yönetimi tekliflere açık

Trabzonspor yönetimi, mevcut kadrodan istenilen verimin alınamaması nedeniyle hiçbir oyuncuyu 'satılmaz' olarak görmüyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın onayıyla, teknik heyetin belirlediği kriterler doğrultusunda yurt dışı ve yurt içinden gelen her teklif masaya yatırılacak. Özellikle yüksek maliyetli ve performans açısından beklentileri karşılayamayan oyuncularla yolların ayrılması gündemde.

Fatih Tekke raporunu verdi

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin önceliği, takımın oyun kalitesini ve temposunu yukarı çekmek. Bu doğrultuda hücum hattı, orta saha ve savunma bölgelerine takviye planlanıyor. Takıma doğrudan skor katkısı yapabilecek, topa hükmedebilen ve dinamik bir yapı kazandıracak oyuncular hedefleniyor.

Yabancı kontenjanı ve maaş yükü hafifletilecek

Yeni sezon planlamasında yabancı kontenjanını boşaltmak ve maaş yükünü azaltmak da öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda, yaşları ilerleyen ve sakatlık sorunları yaşayan Savic, Nwakaeme ve Visca gibi oyuncularla vedalaşılması bekleniyor. Ancak bu üç ismin sözleşmelerinin devam etmesi, kulübü yaz transfer döneminde zorluklarla karşı karşıya bırakabilir.

Kulüp menfaatleri ön planda tutulacak

Sezon sonunda transfer teklifi alan oyuncuların durumu titizlikle değerlendirilecek. Trabzonspor yönetimi, kulüp menfaatlerini ön planda tutarak teklif gelen oyunculara ayrılık konusunda kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Cham, Mendy, Malheiro, Lundstram, Draguş, Ozan ve Okay gibi isimlere uygun teklifler gelmesi halinde bu oyuncuların satışına onay verilecek. - TRABZON