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Trabzonspor'da istikrar arayışı devam ediyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de istikrarsız görüntüsünü sürdürüyor. Bordo-mavililer, şampiyonluk sezonunun ardından sıkıntılı günler geçirirken, 1 yıllık Ertuğrul Doğan döneminde istikrarı yakalayamadı.

Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son maçta Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor istikrar arıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın 1 yıllık görev süresinde 3 teknik adamla çalışan bordo-mavililer inişli-çıkışlı bir grafik sergiliyor. Lider ile arasındaki puan farkının 32 olduğu sezonu yaşayan Karadeniz ekibi zirve ile tarihi bir farka da imza attı.

İstikrar aranıyor

Şampiyonluk sezonunun ardından beklediği sportif başarıyı yakalayamayan Trabzonspor, mali olarak da ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Zor süreçte görev alan başkan Ertuğrul Doğan, 363 günlük görev süresinde arzu edilen istikrarlı saha sonuçlarını alamadı. Orhan Ak ve Nenad Bjelica ile beklediği çıkışı bulamayan Doğan, Abdullah Avcı'yı takımın başına ikinci kez getirerek 1 yılda 3 teknik adamla çalıştı.

Kadro istikrarı yakalanamadı

Trabzonspor, söz konusu dönem içerisinde kadro istikrarı da yakalayamadı. Sezon başından bugüne kadar 17 oyuncu transfer eden Karadeniz ekibi, 16 oyuncuyla da yol ayrımı yaşadı. Bordo-mavililer Onuachu (kiralık), Pepe (kiralık), Berat Özdemir (kiralık), Benkovic (kiralık) ve Mehmet Can Aydın (kiralık), Mendy, Fernandez, Orsic, Fountas, Tekliç, Baniya, Kourbelis, Bakıc, Göktan Gürpüz, Umut Güneş, Onuralp Çevikkan ve son olarak Thomas Meunier'i kadrosuna katmıştı.

Bordo-mavililer, sezon başında transfer ettiği Tekliç ve Kourbelis'i devre arasında Fatih Karagümrük takımına kiralık olarak gönderdi. Trabzonspor, Gomez (kiralık), Lahtimi (kiralık), Serkan Asan (kiralık), Larsen, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Koita, Doğucan Haspolat, Siopis, Djaniny, Bartra, Vıtor Hugo, Dourkhan Toköz ve Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un son 1 yıllık lig tablosu

Bordo-mavililer son bir yılda ligde arzuladığı saha sonuçlarını elde edemedi. İnişli-çıkışlı bir grafik ortaya koyan Trabzonspor, ligde son 1 yılda 41 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 62 puan toplarken, 61 puan kaybetti.

Avcı yönetiminde 2 hedef

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve geldiği dönemde bugüne kadar 22 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Deneyimli teknik adam 1.68 puan ortalaması yakalayarak bordo-mavili takımdaki en durağan dönemini yaşadı.

Trabzonspor, sportif ve mali istikrarı yakalama adına çalışmalarını sürdürüyor. Hedeflediği lig 3.'lüğü ve Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşmayı arzularken, bir taraftan ise Fenerbahçe maçında yaşadığı saha olaylarını en az hasarla atlatmanın planlarını yapıyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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