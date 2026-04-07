Trabzonspor'da hedef dış saha başarısını sürdürerek yoluna devam etmek

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, dış sahadaki başarılı sonuçlarıyla da dikkati çekiyor.

Ligde geride kalan 28 haftada topladığı 63 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 1 puan, aynı puana sahip Fenerbahçe'nin de averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, dış sahada ise 32 puan ile en fazla puan toplayan takımın konumunda bulunuyor.

Karadeniz ekibi, 11 Nisan Cumartesi günü Corendon Alanyaspor karşısında dış sahadaki başarısını sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.

İç sahadan 1 puan daha fazla topladı

Trabzonspor, ligde deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 32 puan elde etti.

Bordo-mavili takım, iç sahada ise 14 müsabakada 9 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi ile 31 puan elde ederek dış saha puanının 1 puan daha az topladı.

106 gündür bileği bükülmüyor

Trabzonspor, ligde son deplasman yenilgisini 106 gün önce Gençlerbirliği karşısında 4-3'lük sonuçla aldı.

İlk yarının son haftasında oynanan karşılaşmada aldığı mağlubiyetin ardından Karadeniz ekibi, son 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, son 4 deplasman maçından galibiyetle ayrıldı.

Galibiyet serisini 7'ye çıkarma hesapları

Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra art arda 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisine 1 adım daha yaklaşmak istiyor.