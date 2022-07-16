Trabzonspor'da Gervinho ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, geçen sezon transfer edilen ve uzun süren sakatlığı nedeniyle verin alınamayan Gervinho ile karşılıklı olarak yolları ayırdı.

Trabzonspor'da 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gervinho ile yollar ayrıldı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili kulüp Gervinho'ya sözleşme fesih bedeli olarak 10 taksit halinde 1 milyon 100 bin Euro ödeme yapacak.

Trabzonspor'a geçen sezon başında transfer olan sol kanat oyuncusu, 4 kez UEFA Konferans Ligi, 9 kez de Süper Lig'de bordo mavili formayı terletti. 35 yaşındaki oyuncu, ligin 2'nci haftasında oynanan Demirgrup Sivasspor maçında sakatlanıp 2 hafta maça çıkamamıştı. Gervinho sonrasında ligin 11'nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde çapraz bağları kopması nedeniyle sezonu kapatmıştı. Uzun süren sakatlığı nedeniyle verim alınamayan oyuncu Süper Lig'de toplam 29 karşılaşmayı kaçırdı.