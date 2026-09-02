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Trabzonspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarına teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde başladı. Amedspor maçında oynayan oyuncular rejenerasyon, diğerleri ise geçiş ve dar alan çalışmaları yaptı. Hazırlıklar yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını Hüseyin Çimşir yönetiminde yaptığı çalışma ile başladı.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Amedspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular geçiş ve dar alan çalıştı

Bordo-mavililer, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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