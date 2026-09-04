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Trabzonspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma, koordinasyon ve rondo çalışmalarının ardından taktik çalışmayla tamamlanan antrenman, yarın saat 13.00'te yapılacak son çalışmayla sona erecek.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 4'üncü haftasında Papara Park'ta Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 13.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınmanın ardından koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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