Trabzonspor'da Faruk Beşok ile Yollar Ayrıldı

Trabzonspor'da Faruk Beşok ile Yollar Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Trabzonspor, başantrenör Faruk Beşok ile yollarını ayırdı. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Beşok'a teşekkür edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Trabzonspor'da başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Faruk Beşok, kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Üniversite birincisi gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
OECD Türk ve dünya ekonomileri hakkında tahminlerini güncelledi

OECD'den Türk ekonomisine ilişkin çok konuşulacak tahmin
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.