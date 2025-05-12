Trabzonspor'da Enis Destan'ın Sağ Dizinde Yaralanma Tespit Edildi

Trabzonspor'da Enis Destan'ın, Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edildiği ifade edildi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili, "Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor