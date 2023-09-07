Trabzonspor'da Djaniny Semedo transferi

Trabzonspor, Djaniny Semedo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Fateh'e transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve kendisine takım arayan Djaniny Semedo, Suudi Arabistan ekibi Al Fateh ile anlaştı. Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, Al Fateh Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Fateh Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.080.000.-USD ödeme yapacaktır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.