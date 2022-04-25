Trabzonspor'da Avcı ve 23 futbolcunun ilk şampiyonluk bekleyişi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor'un kadrosunda bulunan 23 oyuncu ve teknik direktör Abdullah Avcı kariyerlerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşayamaya hazırlanıyor.

Ligin 34'üncü haftasını 76 puanla ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 puan farkla tamamlayan Trabzonspor, 35'inci haftada oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde en az 1 puan alması halinde tarihinin en erken şampiyonluğunu yaşayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Trabzonspor A takım kadrosundaki 35 oyuncudan 23'ü hayatının ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşamaya hazırlanıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de 2011 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kazanma sevincini Trabzonspor'da yaşamıştı. 10 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor'la anlaşan Avcı, göreve geldikten 78 gün sonra 2020-21 sezonunda takımının başında Süper Kupa'yı kazanmıştı. 1 yıl 5 aydır bordo mavili takımın başında bulunan Avcı, kariyerinin ilk Süper Lig Kupası'nı kazanma mutluluğunu yaşamaya çok yakın.