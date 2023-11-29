Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13 haftada Trabzonspor'da 11 oyuncu golle tanıştı. Paul Onuachu 7 golle takımın en golcü oyuncusu olurken, Trezeguet ise 156 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13 haftada Trabzonspor'da 11 oyuncu golle tanıştı. Paul Onuachu 7 golle takımın en golcü oyuncusu olurken, Trezeguet ise 156 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, ligde 5. sırada yer aldı. Takımın en golcü oyuncusu 7 golle Paul Onuachu olurken bu oyuncuyu ise 3 golle Bakasetas takip etti. Bardhi, Edin Visca, Enis Destan ve Pepe 2'şer gol atarken, Denswill, Benkoviç, Trezeguet, Berat Özdemir ve Göktan Gürpüz 1'er gol kaydetti.

Trezeguet'den 156 gün sonra gol

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Trezeguet, milli takımın ardından bordo-mavili takımla da bu sezon ilk golüne imza attı. Sivasspor müsabakasında takımı adına 3. golü atan Mısırlı oyuncu bu golle birlikte siftah yapmış oldu. Bordo-mavili takımla son golünü 3 Haziran 2023'te Alanyaspor maçında atan Trezeguet, 156 günlük aradan sonra golle tanıştı.

Kalesinde en çok isabetli şut gördüğü maç

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynadığı Sivasspor maçında ise kalesinde en çok şut gördüğü müsabakayı yaşadı. Söz konusu maçta rakip 17 kez kaleyi yoklarken, bu şutların 9'u kaleyi tuttu, iki şut ise golle sonuçlandı. İsabetli şutta Sivasspor yüzde 52.9'luk başarı yakalarken, Trabzonspor ise yüzde 38.5'de kaldı. - TRABZON