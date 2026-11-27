Trabzonspor, CSKA Sofya'yı deplasmanda 90+3'te Saviolo'nun golüyle 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda CSKA Sofya'yı 69. dakikada Muhammed Salah ve 90+3. dakikada Saviolo'nun golleriyle 2-1 yendi. Bordo-mavililer 4. hafta sonunda üçüncü galibiyetini alıp puanını 9'a çıkarırken ilk 8 iddiasını sürdürdü.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde uzatma dakikalarında attığı golle CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 yendi.
Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile 90+3. dakikada Saviolo attı. Konuk takım ise golünü 32. dakikada Cabral'ın kendi kalesine attığı golle elde etti.
Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta sonunda üçüncü galibiyetini elde ederek 9 puana ulaştı.
Bulgaristan deplasmanında galip gelen bordo-mavililer, böylece ilk 8 iddiasını da sürdürdü.
Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenerken Almanya'nın Freiburg takımına evinde 1-0 kaybetmişti.
Salah, Konferans Ligi'nde gollerine devam etti
Trabzonspor'un beraberlik golünü atan Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde gol sayısını 3'e yükseltti.
UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda 4-2 galip geldikleri KuPS Kuopio maçı ile sahalarında 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı yıldız, CSKA Sofya karşısında gollerine devam etti.
Saviolo'dan ilk gol
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Saviolo ise bordo-mavili takım forması altında UEFA Konferans Ligi'nde ilk golünü attı.
Süper Lig'de 2 golü bulunan Saviolo, resmi maçlarda üçüncü golünü kaydetti.