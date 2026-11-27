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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde uzatma dakikalarında attığı golle CSKA Sofya'yı deplasmanda 2-1 yendi.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile 90+3. dakikada Saviolo attı. Konuk takım ise golünü 32. dakikada Cabral'ın kendi kalesine attığı golle elde etti.

Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta sonunda üçüncü galibiyetini elde ederek 9 puana ulaştı.

Bulgaristan deplasmanında galip gelen bordo-mavililer, böylece ilk 8 iddiasını da sürdürdü.

Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenerken Almanya'nın Freiburg takımına evinde 1-0 kaybetmişti.

Salah, Konferans Ligi'nde gollerine devam etti

Trabzonspor'un beraberlik golünü atan Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde gol sayısını 3'e yükseltti.

UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda 4-2 galip geldikleri KuPS Kuopio maçı ile sahalarında 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı yıldız, CSKA Sofya karşısında gollerine devam etti.

Saviolo'dan ilk gol

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Saviolo ise bordo-mavili takım forması altında UEFA Konferans Ligi'nde ilk golünü attı.

Süper Lig'de 2 golü bulunan Saviolo, resmi maçlarda üçüncü golünü kaydetti.

Kaynak: AA