Haberler

Trabzonspor Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Galatasaray maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca antrenman öncesi oyuncular Ahmet Doğan Yıldırım ve Wagner Pina için doğum günü pastası kesildi.

Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 356.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Süper Lig'de bugün oynanan 3 maçta yalnızca 2 gol atıldı

Ligde oynanan 3 maçtaki atılan gol sayısı 'Biz ne izliyoruz?' dedirtti
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.