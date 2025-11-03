Trabzonspor Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Galatasaray maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca antrenman öncesi oyuncular Ahmet Doğan Yıldırım ve Wagner Pina için doğum günü pastası kesildi.

Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.