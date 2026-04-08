Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde dinamik ısınma ve taktik çalışmaları ile gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.
Tedavileri tamamlanan Arseniy Batagov ve Edin Visca da antrenmanda yer aldı.
Bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Enes Sansar