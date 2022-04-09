Trabzonspor çılgın bonservisi kabul etti! Son söz Bakasetas'ta

Anastasios Bakasetas, çok yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon Sporting Lizbon forması giyecek. Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen teknik direktör Lemi Çelik, Sporting'in Bakasetas için bu bedeli ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

SPORTING KABUL ETTİ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çelik, "Sporting Lizbon, Trabzonspor'la anlaştı. Sözleşmesinde 12 milyon Euro veren takım, otomatik olarak oyuncuyu transfer edebilir şeklinde bir madde var. Sporting bunu ödemeyi kabul etti. Ama Bakasetas da gitmek istemiyor. Çünkü Trabzon'da çok mutlu. Ayrıca gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Burada mutlu, ayrılmak istemiyor" dedi.

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