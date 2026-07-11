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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti

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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah core, akşam ise pas ve çift kale maçla antrenman yaptı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oyuncular, sabah core antrenmanı yaptı.

Akşam antrenmanının ilk bölümünde ise futbolcular, ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, geçiş oyunu ve çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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