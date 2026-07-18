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Trabzonspor, Cenk Özkacar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Cenk Özkacar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
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Trabzonspor, milli futbolcu Cenk Özkacar'ı Valencia'dan 1.75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken, mali detaylar KAP'a bildirildi.

TRABZONSPOR, milli futbolcu Cenk Özkacar'ın kesin transferi konusunda Valencia ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki savunma oyuncusuyla opsiyonu kulübe ait olmak üzere 3+1 yıllık sözleşme imzalarken, İspanyol ekibine 1 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödenecek.

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendiren Trabzonspor, Cenk Özkacar transferinin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre bordo-mavili kulüp, Valencia'ya 1 milyon 750 bin euro bonservis bedelini 6 taksit halinde ödeyecek. Cenk Özkacar ise her sezon için 1 milyon 250 bin euro garanti ücret alacak. Kulübün 1 yıllık opsiyonu kullanması halinde oyuncuya 2029/2030 sezonunda 1 milyon 350 bin euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcunun menajerine, oyuncuya ödenecek brüt ücretin yüzde 4,5'i oranında menajerlik hizmet bedeli verilecek.

KAP AÇIKLAMASI

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Valencia Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 1.750.000.-EUR 6 (Altı) taksit halinde ödenecektir. Profesyonel futbolcu Cenk Özkacar ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2029/2030 futbol sezonunda 1.350.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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