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Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-3 yenerek puanını 19'a yükseltti

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Süper Lig'in 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Borrelli'nin iki golüyle 2-0 öne geçen Rizespor, Franculino'nun iki gol attığı maçta 10 puanda kalırken Trabzonspor puanını 19'a yükseltti.

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana- Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan (Dk. 79 Diakite), Laçi (Dk. 79 Can), Olawoyin, Mebude (Dk. 71 Doicaru), Emrecan (Dk. 59 Mihaila), Borelli (Dk. 72 Sowe)

TRABZONSPOR: Onana - Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa (Dk. 61 Cabral), Melih (Dk. 61 Ozan), Fabinho (Dk. 46 Folcarelli), Salah (Dk. 86 Saviolo), Muçi, Aral (Dk. 89 Cenk), Franculino

GOLLER: Dk. 12, Dk. 32 Borrelli, Dk. 68 Laçi (Çaykur Rizespor ) - Dk. 49 Melih, Dk. 51 Aral, Dk. 57 ve Dk. 83 Franculino ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Ariss, Borrelli (Çaykur Rizespor )- Fabinho, Melih ( Trabzonspor )

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Bu sonuçla bordo-mavili ekip puanını 19'a yükseltirken, Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.

12'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Mithat'ın ceza sahası içine taşıyıp ön direğe yerden kestiği topa ayak içiyle gelişine vuran Borrelli, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

32'nci dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin sol kanattan ceza sahasına çıkardığı pasta topla buluşan Borrelli'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49'uncu dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Muçi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Melih, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

51'inci dakikada Trabzonspor skoru eşitledi. Muçi'nin derinlemesine pasında topla buluşan Aral, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-2.

57'nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muçi'nin şutunda Franculino, çizginin hemen önünde topa ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

68'inci dakikada Çaykur Rizespor skoru yeniden eşitledi. Mebude'nin pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Laçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.

83'üncü dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Muçi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Franculino, ceza yayının hemen üstünde sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-4.

Karşılaşmadan Trabzonspor sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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