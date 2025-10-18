Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta golleri Augusto ve Onuachu atarken, Çaykur Rizespor'un golü Rak Sakyi'den geldi. Trabzonspor, bu galibiyetle önemli bir puan kaynağı elde etti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık
Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi (Dk. 81 Mihaila), Buljubasic (Dk. 62 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut (Dk. 67 Augusto), Jurecka (Dk. 67 Sowe)
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 75 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu (Dk. 62 Bouchouari), Folcarelli, Oulai (Dk. 62 Zubkov), Olaigbe (Dk. 75 Muçi), Augusto (Dk. 85 Baniya), Onuachu
Goller: Dk. 2 Augusto, Dk. 19 Onuachu ( Trabzonspor ), Dk. 27 Rak Sakyi (Çaykur Rizespor )
Sarı kartlar: Dk. 42 Laçi, Dk. 47 Emrecan Bulut, Dk. 65 Jurecka (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
56. dakikada Laçi'nin soldan pasında ceza alanı içinde bulunan Jurecka'nın vuruşunda, kaleci Onana tehlikeyi önledi.
64. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Emrecan Bulut'un kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
70. dakikada Taylan Antalyalı'nın vuruşunda savunmadan seken topu Muhammet Taha Şahin kaleye gönderdi fakat meşin yuvarlak yan direkten döndü.
76. dakikada Taylan Antalyalı'nın şutunda savunmadan seken top az farkla auta gitti.
89. dakikada Laçi'nin ortasında Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+1. dakikada Muçi'nin serbest vuruşundaki şutunda kaleci Fofana topu iki hamlede kontrol etti.
Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.