Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular fitness kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Edin Visca da sakatlıktan dönerek takımla birlikte antrenmana katıldı.