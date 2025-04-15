Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile oynanan Trendyol Süper Lig müsabakasında sakatlanan Denis Draguş'un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit...
Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile oynanan Trendyol Süper Lig müsabakasında sakatlanan Denis Draguş'un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile oynanan Trendyol Süper Lig müsabakasında sakatlanan Denis Draguş'un sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildiğini açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor