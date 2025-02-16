Trabzonspor, Carpartner TED Ankara Kolejliler'i 93-82 Yendi

Salon: Hayri Gür?

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Aydın Karaçam, Cemil Aygül

Trabzonspor : Gordon 13, Cem Ulusoy 24, Okben Ulubay 11, Ege Arar 8, Can Öğüt 12, Mitchell Creek 21, Doğan Şenli 4, Nusret Yıldırım, Utku Saraloğlu, Alican Güney, Oğuzhan Göktepe, Gökhan Yazıcıoğlu

Carpartner TED: Gueye 13, Ahmet İlker Tunalı 4, Berkay Genç 6, Efe Toprak, Ege Berk Cangal, Eray Akyüz 10, Franklin Jr. 22, Mustafa Baştürk 22, Umar Atın 5, Ahmet Kutay Güneş, Ali Tuncer, Bartu Arslan Çilengeroğlu, Özgür Şahin

1. periyot: 29-13

Devre: 49-31

3. periyot: 69-61

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Carpartner TED Ankara Kolejliler'i 93-82 yendi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iyi savunma yapan ev sahibi hızlı geçişler sonucunda bulduğu sayılarla ilk periyodu 29-13 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Trabzonspor üstünlüğünü devam ettirdi ve 15. dakikayı 38-22 üstünlükle geçti. Üç sayılık atışlardaki isabetiyle farkı açan Trabzonspor, soyunma odasına 49-31 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte etkili olan Carpartner TED, peş peşe boyalı alanda bulduğu basketlerle farkı eritti ve skoru 60-47 yaptı. Skor avantajını koruyamayan bordo-mavili ekip, final periyoduna 69-61 önde girdi.

Carpartner TED, karşılaşmanın son periyodunda farkı 3 sayıya kadar düşürdü. Son 3 dakikada Creek ve Can Öğüt ile farkı yeniden açan Trabzonspor, karşılaşmadan 93-82 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor ligde üst üste 16. galibiyetini aldı.